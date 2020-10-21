Советские истребители МиГ-21 сделают беспилотниками

«Российская газета» называет МиГ-21 ветеранами вьетнамской войны. Десятилетия назад они проводили бои с американскими самолётами. Сейчас они находятся на хранении, но большинство из истребителей в хорошем состоянии.

Во Вьетнаме уже провели исследования по правильной посадке дронов. Специалисты считают, что превращение старых истребителей в беспилотники может принести пользу Военно-воздушным силам Вьетнамской народной армии. Дроны могут, например, стать целями для зенитных ракетных комплексов С-300 во время учений противовоздушной обороны.

Недавно СМИ рассказали, что азербайджанские военные превращают старые Ан-2 в беспилотники для работы в зоне нагорнокарабахского конфликта.