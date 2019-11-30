Советские ракеты сбили американский вертолёт

Пострадавший вертолёт стоял на вооружении у Саудовской Аравии. Предполагается, что атаку совершили йеменские хуситы.

Напомним, советская зенитная ракетная система «Оса» была впервые принята на вооружение в 1971 году. Комплекс предназначен для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет противника. Apache же производится с середины 1980-х годов. По состоянию на прошлый год являлся самым распространённым ударным вертолётом в мире.