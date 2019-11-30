Ferra

Советские ракеты сбили американский вертолёт

Первые стоят на службе у йеменских хуситов
Советская зенитная ракетная система (ЗРС) «Оса» до сих пор стоит на вооружении у многих стран. Стало известно, что ракеты комплекса недавно подбили американский ударный вертолёт AH-64 Apache («Апач»).

По крайней мере, этот момент попал на видео. Но официального подтверждения ему нет.

Пострадавший вертолёт стоял на вооружении у Саудовской Аравии. Предполагается, что атаку совершили йеменские хуситы.

Напомним, советская зенитная ракетная система «Оса» была впервые принята на вооружение в 1971 году. Комплекс предназначен для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет противника. Apache же производится с середины 1980-х годов. По состоянию на прошлый год являлся самым распространённым ударным вертолётом в мире.