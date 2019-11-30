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Советские ракеты сбили американский вертолёт
Первые стоят на службе у йеменских хуситов
Советская зенитная ракетная система (ЗРС) «Оса» до сих пор стоит на вооружении у многих стран. Стало известно, что ракеты комплекса недавно подбили американский ударный вертолёт AH-64 Apache («Апач»).
По крайней мере, этот момент попал на видео. Но официального подтверждения ему нет.
Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA— Last Defender (@LastDef) 29 ноября 2019 г.
Пострадавший вертолёт стоял на вооружении у Саудовской Аравии. Предполагается, что атаку совершили йеменские хуситы.
Напомним, советская зенитная ракетная система «Оса» была впервые принята на вооружение в 1971 году. Комплекс предназначен для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет противника. Apache же производится с середины 1980-х годов. По состоянию на прошлый год являлся самым распространённым ударным вертолётом в мире.