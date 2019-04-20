Советские спутники назвали угрозой для космонавтики

Дело в том, что в 1970-е годы из ядерных реакторов старых аппаратов происходили выбросы калий-натриевых капель. Данный сплав использовался как теплоноситель в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки «УС-А». Все работы над аппаратами были прекращены после 1988 года.

Эти калий-натриевые капли сформировали вредные облака на высоте 950 км. Облака испаряются очень медленно, эксперты предсказывают, что частицы сохранятся на орбите Земли ещё 800 лет.

Облака представляют угрозу для функционирующих спутников. Как заявил представитель ЦНИИмаш, Россия обязана следить за сложившейся ситуацией.