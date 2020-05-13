Советский истребитель МиГ-29 могут превратить в сверхзвуковой бизнес-джет

Как следует из слов генерального директора Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилла Сыпало, на базе МиГ-29 создадут прототип-демонстратор делового самолёта. Такая работа будет проще и дешевле создания с нуля. Основная цель — проверить в лётном эксперименте правильность выбора критических параметров для самолёта, например аэродинамического облика, а также формы и размера воздухозаборников.

Сыпало заявил, что при должном финансировании такой демонстратор появится к 2023 году.

«Российская газета» напоминает, что МиГ-29 — это сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Его максимальная скорость достигает 2450 км/ч, а дальность полёта с нагрузкой — 2100 километров.