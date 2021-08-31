Советский танк поучаствует в боях в Афганистане

Как пишет «Российская газета», большая часть бывшей советской техники в Афганистане была изъята из национальной армии и других ополченческих формирований. Однако иногда там можно встретить старые Т-34-85, более новые Т-54, Т-55, Т-62, сотни единиц колесных бронетранспортёров БТР-152, БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80 и БРДМ-2, а также боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2. Многая техника была списана.

Как предположили журналисты, не все полевые командиры выполнили данное распоряжение и оставили кое-что из техники.

Отмечается, что Т-62М создавали с учётом боевого опыта, полученного в Афганистане Советским воинским контингентом