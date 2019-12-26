Советский танк выдержал удар ракетой в Сирии

Т-62 был введён в эксплуатацию в 1961 году, а Т-55 и того раньше — в 1958. На днях террористы атаковали Т-62, который вёл наступательные действия против бандформирований, противотанковой ракетой. «Российская газета» пишет, что, по одной из версий, применялся ПТРК TOW производства США.

Снаряд попал в лобовую часть корпуса, за этим последовал мощный взрыв. Это показали на видео, снятом боевиками с борта беспилотника. На этих кадрах видно, что Т-62 не получил сильных внешних повреждений. Пострадавших бойцов из экипажа танка вынесли из зоны обстрела. Боевую машину, как сообщается, можно восстановить до боеспособного состояния.