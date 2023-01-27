Советскую ракету обвинили в гибели группы Дятлова

В феврале 1959 года группа туристов совершала восхождение на горы Отортен и Ойка-Чакур, но на определённом участке пути погибла почти в полном составе. Наиболее вероятная версия, что на палатку туристов сошла небольшая лавина или пласт снега. В результате люди замёрзли.

Однако недавно исследователи заявили, что туристов из палатки мог выгнать вовсе не снег, а взрыв нештатно отработавшей ракеты. Впоследствии люди отравились компонентами её топлива, поэтому вели себя нелогично (есть свидетельства этому).

В качестве доказательств выдвигают следующие: кожа погибших имела желтоватый оттенок, а на месте, где нашли смятую палатку, оказалось меньше снега, чем должно быть при сходе лавины. Кроме того, в местности, где шли члены экспедиции Дятлова, в январе и феврале 1959 года наблюдались огненные шары. Не исключено, что это были ракеты. Последний аргумент: следы уходящих от палатки туристов начинаются в 10-50 метрах от неё. Следы чёткие, будто снег подтаял, когда на него наступали.

Отмечается, что эта гипотеза базируется на косвенных свидетельствах и вольной трактовке архивов следствия.