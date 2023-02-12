Наука и технологии
20:47, 12 февраля 2023
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Совокупная масса всех членистоногих оказалась больше массы всех людей на Земле

Но многие из них находятся под угрозой исчезновения

Исследователи подсчитали, что совокупная глобальная масса всех наземных членистоногих примерно такая же, как у всех людей и их сельскохозяйственных животных вместе взятых.

Совокупная масса всех членистоногих оказалась больше массы всех людей на Земле

Фото: Unsplash

Авторы новой научной работы собрали 7000 измерений из научной литературы. Данные свидетельствуют о том, что на Земле проживает членистоногих весом 1 млрд тонн. Такие организмы живут на почве и в ней, в сумме составляют около 10 квинтиллионов особей (это единица с 19 нулями).

Учёные также отметили, что, к сожалению, численность членистоногих на Земле сокращается.

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