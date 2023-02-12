Совокупная масса всех членистоногих оказалась больше массы всех людей на Земле

20:47, 12 февраля 2023
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Совокупная масса всех членистоногих оказалась больше массы всех людей на ЗемлеНо многие из них находятся под угрозой исчезновения
Исследователи подсчитали, что совокупная глобальная масса всех наземных членистоногих примерно такая же, как у всех людей и их сельскохозяйственных животных вместе взятых.
Фото: Unsplash
Авторы новой научной работы собрали 7000 измерений из научной литературы. Данные свидетельствуют о том, что на Земле проживает членистоногих весом 1 млрд тонн. Такие организмы живут на почве и в ней, в сумме составляют около 10 квинтиллионов особей (это единица с 19 нулями).
Учёные также отметили, что, к сожалению, численность членистоногих на Земле сокращается.