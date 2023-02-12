Совокупная масса всех членистоногих оказалась больше массы всех людей на Земле

Авторы новой научной работы собрали 7000 измерений из научной литературы. Данные свидетельствуют о том, что на Земле проживает членистоногих весом 1 млрд тонн. Такие организмы живут на почве и в ней, в сумме составляют около 10 квинтиллионов особей (это единица с 19 нулями).

Учёные также отметили, что, к сожалению, численность членистоногих на Земле сокращается.