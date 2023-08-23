Современную метавселенную назвали слишком «депрессивной»

В статье рассматривается книга Луиса Браво Мартинса и Саманты Г. Вульф, в которой рассматривается бизнес-ориентированный аспект метавселенных. Авторы предполагают, что метавселенная может способствовать увеличению числа сотрудников и разнообразию рабочих мест за счет использования «аватаров».

Однако в статье критически рассматривается потенциал метавселенной, проблемы ее внедрения и связь с корпоративными интересами. Подчеркивается, что метавселенная ориентирована на получение прибыли, и указывается на препятствия, мешающие ее широкому добровольному распространению среди потребителей.

Автор заявил, что метавселенная сейчас стала слишком корпоративной и угнетающей/депрессивной.