Современную метавселенную назвали слишком «депрессивной»И корпоративной
В своей статье на HackerNoon Джереми Рэй Джуэлл рассматривает концепцию метавселенной и ее последствия. Термин «метавселенная» ввел Нил Стивенсон. Однако в настоящее время энтузиазм по поводу метавселенной угасает, поскольку она не получила широкого распространения и сталкивается с многочисленными проблемами.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
В статье рассматривается книга Луиса Браво Мартинса и Саманты Г. Вульф, в которой рассматривается бизнес-ориентированный аспект метавселенных. Авторы предполагают, что метавселенная может способствовать увеличению числа сотрудников и разнообразию рабочих мест за счет использования «аватаров».
Однако в статье критически рассматривается потенциал метавселенной, проблемы ее внедрения и связь с корпоративными интересами. Подчеркивается, что метавселенная ориентирована на получение прибыли, и указывается на препятствия, мешающие ее широкому добровольному распространению среди потребителей.
Автор заявил, что метавселенная сейчас стала слишком корпоративной и угнетающей/депрессивной.