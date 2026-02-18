Современную школу с двумя спортзалами откроют в Красногорске к сентябрю

Здание общей площадью около 30 тысяч квадратных метров разделят на два блока: для начальных классов (400 мест) и для основной школы (700 мест).

Для детей здесь создадут полноценные мастерские, где можно будет работать с тканью, деревом и металлом. Обустроят и современные лаборатории для занятий естественными науками. В школе будет два спортивных зала, большой актовый зал на 400 человек с собственной эстрадой и костюмерными, а также библиотека и столовая, способная одновременно принять 500 учеников.