Современную школу с двумя спортзалами откроют в Красногорске к сентябрю

Современную школу с двумя спортзалами откроют в Красногорске к сентябрюИ мастерскими
Здание общей площадью около 30 тысяч квадратных метров разделят на два блока: для начальных классов (400 мест) и для основной школы (700 мест).
Для детей здесь создадут полноценные мастерские, где можно будет работать с тканью, деревом и металлом. Обустроят и современные лаборатории для занятий естественными науками. В школе будет два спортивных зала, большой актовый зал на 400 человек с собственной эстрадой и костюмерными, а также библиотека и столовая, способная одновременно принять 500 учеников.
На стройке сейчас завершающий этап. Как рассказал начальник участка Дмитрий Леонов, внутри помещений уже заканчивают отделку: красят стены, кладут плитку. Осталось положить специальный спортивный линолеум в залах и завершить монтаж оборудования в столовой.
Школу возводят по государственной программе, полностью за бюджетный счет.