Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2026, 17:50
1 мин.

Современную школу с двумя спортзалами откроют в Красногорске к сентябрю

И мастерскими
В микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске завершается строительство новой современной школы. Учреждение, рассчитанное на 1100 учеников, откроет свои двери уже к сентябрю, сообщают наши коллеги из 360.ru.
Современную школу с двумя спортзалами откроют в Красногорске к сентябрю
© Собкоры-РИАМО / 360.ru

Здание общей площадью около 30 тысяч квадратных метров разделят на два блока: для начальных классов (400 мест) и для основной школы (700 мест).

Для детей здесь создадут полноценные мастерские, где можно будет работать с тканью, деревом и металлом. Обустроят и современные лаборатории для занятий естественными науками. В школе будет два спортивных зала, большой актовый зал на 400 человек с собственной эстрадой и костюмерными, а также библиотека и столовая, способная одновременно принять 500 учеников.

© Собкоры-РИАМО / 360.ru

На стройке сейчас завершающий этап. Как рассказал начальник участка Дмитрий Леонов, внутри помещений уже заканчивают отделку: красят стены, кладут плитку. Осталось положить специальный спортивный линолеум в залах и завершить монтаж оборудования в столовой.

Школу возводят по государственной программе, полностью за бюджетный счет.

Источник:360.ru
Автор:Максим Многословный
Теги:
#школа
,
#строительство
,
#дети