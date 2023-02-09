Современные анализы могут находить виды микробов, которых на самом деле нет

Наиболее часто используемые методы изучения микробных сообществ основаны на сравнении ДНК, полученной из биологического образца, с последовательностями в банках данных геномов.

Чтобы проверить надежность существующих методов анализа микробиома, исследователи использовали компьютерное моделирование для создания виртуальных сообществ микробов, имитирующих реальные популяции бактерий. Они использовали стандартные методы для анализа виртуальных сообществ и сравнили полученные результаты с исходным составом. Эксперимент показал, что результаты анализа ДНК могут иметь мало сходства с реальным составом сообщества, и что большое количество видов, "обнаруженных" анализом, на самом деле не присутствуют в сообществе.