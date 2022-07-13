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Современные интернет-алгоритмы обвинили в гендерном неравенстве

Осталось ли место, где неравенство не было обнаружены?
Гендерно-нейтральный поиск в Интернете дает результаты, в которых, тем не менее, преобладают мужчины, говорится в новом исследовании группы ученых-психологов. Более того, эти результаты поиска оказывают влияние на пользователей, способствуя развитию гендерных предубеждений.
Современные интернет-алгоритмы обвинили в гендерном неравенстве

"Все большее беспокойство вызывает тот факт, что алгоритмы, используемые современными системами искусственного интеллекта, дают дискриминационные результаты, предположительно потому, что они обучаются на данных, в которых заложены общественные предубеждения", - говорит Мадалина Власчану, постдокторант факультета психологии Нью-Йоркского университета и ведущий автор статьи. "Как следствие, их использование людьми может привести к распространению, а не уменьшению существующего неравенства".

"Эти результаты требуют создания модели этичного ИИ, которая сочетает в себе человеческую психологию с вычислительными и социологическими подходами, чтобы осветить формирование, функционирование и смягчение алгоритмических предубеждений", - добавляет автор Дэвид Амодио, профессор факультета психологии Нью-Йоркского университета и Амстердамского университета.

Использование искусственного интеллекта людьми, принимающими решения, может привести к распространению, а не уменьшению существующего неравенства, говорят Власчану и Амодио.

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