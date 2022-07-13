Современные интернет-алгоритмы обвинили в гендерном неравенстве

"Все большее беспокойство вызывает тот факт, что алгоритмы, используемые современными системами искусственного интеллекта, дают дискриминационные результаты, предположительно потому, что они обучаются на данных, в которых заложены общественные предубеждения", - говорит Мадалина Власчану, постдокторант факультета психологии Нью-Йоркского университета и ведущий автор статьи. "Как следствие, их использование людьми может привести к распространению, а не уменьшению существующего неравенства".

"Эти результаты требуют создания модели этичного ИИ, которая сочетает в себе человеческую психологию с вычислительными и социологическими подходами, чтобы осветить формирование, функционирование и смягчение алгоритмических предубеждений", - добавляет автор Дэвид Амодио, профессор факультета психологии Нью-Йоркского университета и Амстердамского университета.

Использование искусственного интеллекта людьми, принимающими решения, может привести к распространению, а не уменьшению существующего неравенства, говорят Власчану и Амодио.