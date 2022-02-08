Современные люди помогли волкам охотиться

Учёные ранее выяснили, что волки продвигаются быстрее и дальше по проложенным людьми тропам через лес. Считается, что это играет важную роль в сокращении исчезающего вида лесной карибу. Когда волки могут быстрее продвигаться дальше, они чаще встречают свою добычу. Сейчас хищники буквально истребляют карибу.

Исследователи отследили 142 волка с помощью GPS-ошейников. Отслеживаемые волки охватывали районы с плотностью добычи от низкой до высокой и имели разный доступ к человеческим тропам. Подтвердилось, что волки используют созданные людьми тропы для удобной охоты и более лёгкого доступа к добыче. Однако оказалось, что дорожки наоборот помогают волкам не захаживать за жертвами слишком далеко.