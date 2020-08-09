Современные танки сравнили по удельной мощности

Удельная мощность — это одна из основных характеристик танка. Данный показатель помогает оценить способность машины к скоростному движению по пересечённой местности и манёвренность, а также расход топлива при выполнении марша или боевой задачи.

У российского новейшего танка Т-14 «Армата» удельная мощность составляет около 32 л. с. на тонну. У последней модификации американского танка M1 Abrams данный показатель равен 24 л. с. на тонну.

Немецкий основной боевой танк Leopard 2 немного превосходит американский. Его удельная мощность равна 24,2 л. с. на тонну. У китайского танка Type 99, в том числе модификации Type 99A, всё получше — 27,8 л. с. на тонну. Почти такой же показатель у французского «Леклерк» — 27 л. с. на тонну. Как и у южнокорейского K2 «Чёрная пантера» — 27,2 л. с. на тонну.

Аналогичен по удельной мощности M1 Abrams индийский «Арджун». Худшие показатели обнаружили у израильского танка «Меркава» — 21,5 л. с. на тонну, а также у британского Challenger 2 — менее 20 л. с. на тонну.