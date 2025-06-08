Современные учёные раскрыли убийство, произошедшее в 1337 году

Несмотря на то что убийцы были известны, почти никто из них не понёс наказания. Один из них сел в тюрьму только через пять лет. Эла, несмотря на обвинения и даже отлучение от церкви, осталась безнаказанной и унаследовала имущество мужа после его смерти.

Учёные также выяснили, что большинство убийств в XIV веке происходило на улицах, рынках и площадях — особенно по выходным и вечерам.