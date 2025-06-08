Современные учёные раскрыли убийство, произошедшее в 1337 году

Опубликовано 08 июня 2025, 15:451 мин.
Современные учёные раскрыли убийство, произошедшее в 1337 годуЦифровая карта убийств помогла раскрыть дело о средневековом убийстве священника
Проект учёных из Кембриджа под названием Medieval Murder Maps помог раскрыть громкое убийство в Лондоне 1337 года. С помощью цифровой карты и исторических документов исследователи установили, что жена рыцаря по имени Эла Фицпейн заказала убийство священника Джона Форда, с которым ранее у неё была связь. Его убили на улице Чипсайд на глазах у прохожих.
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Нападение совершили брат Элы и трое помощников, в том числе бывшие слуги. Все детали были записаны в латинских документах — где нашли тело, кто видел убийство, какое оружие использовали и что делали власти.
Несмотря на то что убийцы были известны, почти никто из них не понёс наказания. Один из них сел в тюрьму только через пять лет. Эла, несмотря на обвинения и даже отлучение от церкви, осталась безнаказанной и унаследовала имущество мужа после его смерти.
Учёные также выяснили, что большинство убийств в XIV веке происходило на улицах, рынках и площадях — особенно по выходным и вечерам.