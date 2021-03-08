Наука и технологии
Сегодня в 17:56
Современный ИИ для распознавания изображений легко обманули подписями
Надо исправлять такие ошибки
Исследователи из OpenAI обнаружили, что их современную систему компьютерного зрения можно легко обмануть простыми подписями. Если подписать какой-либо объект поверх него, модель искусственного интеллекта (ИИ) распознаёт его неправильно.
Исследователи из OpenAI называют это типографскими атаками. Они используют способность модели надёжно распознавать текст. Оказалось, что даже фотография с написанным от руки текстом может обмануть ИИ.
OpenAI
Любой человек может отличить яблоко от листа бумаги с написанным на нём словом «яблоко», но программы вроде CLIP так пока не могут. Сейчас ИИ может неправильно идентифицировать газонокосилку, если поверх её фотографии наложат значки доллара. Программа распознает этот объект как копилку.
Разработчики хотят улучшить системы компьютерного зрения, чтобы избежать этих ошибок.