Современный ИИ для распознавания изображений легко обманули подписями

Любой человек может отличить яблоко от листа бумаги с написанным на нём словом «яблоко», но программы вроде CLIP так пока не могут. Сейчас ИИ может неправильно идентифицировать газонокосилку, если поверх её фотографии наложат значки доллара. Программа распознает этот объект как копилку.

Разработчики хотят улучшить системы компьютерного зрения, чтобы избежать этих ошибок.