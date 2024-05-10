Современный преемник легендарного Т-34: в Ростехе рассказали о танке Т-90М

Т-34, легендарный советский танк времен Второй мировой войны, сыграл решающую роль в победе страны. Его инновационная конструкция, включающая конвейерную сварку брони и бесшовные литые башни, установила новый стандарт в производстве танков. По огневой мощи и бронезащите Т-34 превосходил немецкие аналоги, оставив неизгладимый след в танкостроении на десятилетия вперед.

Т-90М «Прорыв» является современным преемником наследия Т-34. Эксперты называют его лучшим танком в мире, сочетающим в себе передовое вооружение и повышенную защиту. Его возможности хорошо подходят для ведения современной войны: «благодаря модернизации возросла боевая мощь танка. Т-90М оснастили принципиально новым башенным модулем. Новейшие электронные устройства обеспечивают всесуточное применение. Кроме обычной брони Т-90М окружен толстым слоем динамической защиты. Сегодня танк уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки „Накидка“ и защитным козырьком», — пишет Ростех.