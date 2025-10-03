«Союз МС-28» подготовили к полёту на МКС

На Байконуре корабль успешно прошёл проверку в безэховой камере — специальном помещении, стены которого покрыты радиопоглощающим материалом. Такая камера имитирует условия полной изоляции от внешних радиосигналов и позволяет тестировать работу бортовой радиоаппаратуры без помех.

Особое внимание уделили системе «Курс-НА», которая отвечает за сближение и стыковку корабля с МКС. Испытания показали корректную работу оборудования, что критически важно для безопасного выхода экипажа на орбиту и успешного соединения с модулем станции.

Подобные проверки являются стандартной процедурой подготовки пилотируемых полётов и позволяют убедиться, что все системы корабля функционируют надёжно в условиях космоса.