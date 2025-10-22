«Союз МС-28» проверили в вакуумной камере перед стартом к МКС

В камере создаётся давление, близкое к космическому вакууму. Так проверяют герметичность всех трёх отсеков, работу систем терморегуляции, топливных баков и других элементов корабля.

После этого корабль ждут следующие этапы подготовки: контрольная проверка солнечных батарей, «примерки» экипажем, заправка топливом и окислителем, стыковка с переходным отсеком, монтаж головного обтекателя и финальная сборка перед вывозом на стартовую площадку.

На космодром также прибыла ракета «Союз-2.1а» для запуска миссии.