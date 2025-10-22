«Союз МС-28» проверили в вакуумной камере перед стартом к МКС

Опубликовано 22 октября 2025, 15:201 мин.
«Союз МС-28» проверили в вакуумной камере перед стартом к МКСИспытания будут идти примерно неделю
Корабль «Союз МС-28» готовится к ноябрьской миссии на Международную космическую станцию. Сейчас его поместили в вакуумную камеру для испытаний, которые продлятся около недели, сообщили в Роскосмосе.
© Роскосмос
В камере создаётся давление, близкое к космическому вакууму. Так проверяют герметичность всех трёх отсеков, работу систем терморегуляции, топливных баков и других элементов корабля.
После этого корабль ждут следующие этапы подготовки: контрольная проверка солнечных батарей, «примерки» экипажем, заправка топливом и окислителем, стыковка с переходным отсеком, монтаж головного обтекателя и финальная сборка перед вывозом на стартовую площадку.
На космодром также прибыла ракета «Союз-2.1а» для запуска миссии.