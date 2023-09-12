«Союзмультфильм» выпустил обучающую математике мобильную игру

Киностудия «Союзмультфильм» и «КБ Продакшн» представили новую мобильную игру под названием «Простоквашино: супермаркет», основанную на популярном мультфильме. Эта игра предназначена для детей от 5 до 7 лет и призвана обучать основам математики и счета в форме увлекательных мини-игр. Вместе с персонажами из «Простоквашино» — Дядей Фёдором, Матроскиным, Шариком и другими — игроки отправятся в виртуальный супермаркет, чтобы закупить продукты и оплатить их на кассе.

Эта мобильная игра стала частью инициативы «Союзмультфильма» и «КБ Продакшн» по созданию образовательных игр на основе популярных мультсериалов. В будущем планируется выпустить игры, основанные на мультфильмах «Оранжевая корова», «Енотки», «Умка» и «Ну, Погоди! Каникулы».

Разработчики этой игры утверждают, что она не только развлекательна, но и обучает детей функциональным навыкам, которые пригодятся им в повседневной жизни, например, умению сориентироваться в магазине. Игра доступна для скачивания в AppStore, RuStore и GooglePlay, а самое лучшее в ней — она абсолютно бесплатна и не содержит рекламы.