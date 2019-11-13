Создан 3D-принтер для зубных протезов

Сообщается, что новинка должна поступить в продажу через несколько месяцев. В целом, в устройстве Formlabs использует свои технологии лазерной стереолитографии (SLA). При таком методе жидкий материал затвердевает послойно под действием луча лазера. Поэтому технология обладает высокой точностью.

Новый принтер называется Form 3b. Поставляться он будет сразу со специальным программным обеспечением. Компания утверждает, что вложила более миллиона долларов в разработку специальных медицинских смол для устройства. Благодаря этому оно может быстро и недорого создавать коронки и мосты, чистящие фиксаторы, направляющие для процедур дентальной имплантации, специальные защитные устройства для полости рта и даже цельные протезы.