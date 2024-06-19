Создан 5G-ретранслятор с беспроводным питанием

Технология 5G на миллиметровых волнах обеспечивает высокоскоростную связь с низкой задержкой, но сталкивается с такими проблемами, как низкое соотношение сигнал/шум (SNR) и блокировка каналов связи.

Новый приемопередатчик, разработанный доцентом Ацуши Ширане и его командой, преодолевает ограничения за счет интеграции системы беспроводной передачи энергии (WPT) с эффективным преобразованием энергии, что позволяет ему работать в условиях NLoS.

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