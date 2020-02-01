Наука и технологии
Сегодня 17:11
Создан адаптер для превращения инвалидных колясок в геймерские кресла
Контроллеры коляски превращаются в геймпады для Xbox
Разработчики компании ATMakers совместно с благотворительной организацией AbleGamers создали адаптер, способный превратить инвалидную коляску в геймерское кресло. Специальный адаптер трансформирует джойстик-контроллер коляски в геймпад для Xbox.
Адаптер под названием Freedom Wing подключает адаптивный контроллер Xbox к инвалидной коляске. Это позволяет использовать джойстики для управления коляской в качестве геймпадов.
Freedom Wing распространяется организацией AbleGamers. Сообщается, что все желающие смогут сами собрать такой адаптер, приобретя печатную плату за $7 и другие нужные компоненты. В сумме должно выйти не более $35. Получившийся адаптер должен быть совместим со многими инвалидными колясками на рынке, так как использует 9-контактный разъём для последовательного порта.
Кроме того, создатели пообещали, что Freedom Wing позволит играть не только на Xbox, но и на других платформах.