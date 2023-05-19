Создан аккумулятор для электромобиля, которому не страшна зима

В существующих батареях жидкий электролит, отвечающий за передачу заряда между электродами, замерзает в экстремально холодных условиях, снижая эффективность зарядки электромобилей. Однако фторсодержащий электролит, разработанный командой, показал исключительную эффективность даже при температуре минус -20 градусов по Цельсию.

Это открытие открывает большие перспективы для электромобилей, а также систем хранения энергии для электросетей и бытовой электроники. Подбирая атомную структуру растворителей, исследователи добились состава, который демонстрирует самый низкий энергетический барьер для высвобождения ионов лития из кластеров растворителей при отрицательных температурах. Новый электролит сохранял стабильную емкость хранения энергии в течение 400 циклов заряда-разряда при отрицательных температурах. Он еще и не воспламеняется.

Сейчас группа находится в процессе патентования своего низкотемпературного и более безопасного электролита, а также в поиске промышленного партнера для интеграции его в конструкции литий-ионных батарей.