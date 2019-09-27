Создан аккумулятор, который можно скрутить в рулон

Работу с описанием изобретения опубликовали в журнале Advanced Materials. В аккумуляторе используются композитные материалы, содержащие электропроводящий углерод. На внутренней стороне оболочки нанесены тончайшие серебряные чешуйки. Расположены они так, что при растягивании аккумулятора не теряют контакта друг с другом.
ETH Zurich / Peter Rüegg
При этом толщина прототипа гибкой батареи получилась сопоставима с толщиной фотоплёнки. Благодаря этим свойствам, аккумулятор можно использовать в носимой электронике: «умных» часах или даже «умной» одежде.
Отметим, что пока показан только прототип. Сейчас инженерам предстоит доработать батарею, прежде чем начать её коммерческое использование.