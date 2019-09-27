Создан аккумулятор, который можно скрутить в рулон

При этом толщина прототипа гибкой батареи получилась сопоставима с толщиной фотоплёнки. Благодаря этим свойствам, аккумулятор можно использовать в носимой электронике: «умных» часах или даже «умной» одежде.

Отметим, что пока показан только прототип. Сейчас инженерам предстоит доработать батарею, прежде чем начать её коммерческое использование.