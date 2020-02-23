Создан альянс для внедрения интернета на воздушных шарах

В альянс входят довольно именитые компании. В первую очередь, это «дочка» Alphabet — Loon. Она заключила партнёрские соглашения с Deutsche Telekom, SoftBank, Airbus, Ericsson, Nokia и другими.

Альянс будет пытаться убедить правительственные структуры в необходимости продвижения интернета на «больших высотах», в том числе на воздушных шарах. Цель группы компаний — разработать убедительную идею для продажи концепции, даже если впоследствии сегодняшние партнёры станут конкурентами.

Стоит отметить, что Loon уже заключила контракты на поставку интернета жителям труднодоступных мест в Пуэрто-Рико, Кении и Перу.