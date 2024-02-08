Создан Альянс постквантовой криптографии

Что такое PQCA? Этот глобальный альянс объединяет лидеров индустрии, исследователей и разработчиков с общей миссией: продвигать и внедрять постквантовую криптографию (PQC) — новые методы шифрования, устойчивые к атакам квантовых компьютеров.

Почему это важно? Квантовые компьютеры обещают невероятный прогресс, но их способность взламывать современные средства шифрования представляет собой значительный риск. Цель PQCA — опередить время и обеспечить безопасность нашей критически важной инфраструктуры и информации в квантовую эпоху.

Что будет делать PQCA? Альянс будет работать с заинтересованными сторонами над определением, оценкой и стандартизацией надежных алгоритмов PQC, закладывая основу для безопасной криптографии в квантовую эпоху, создавать готовые к производству библиотеки и программные пакеты PQC, делая их легкодоступными для организаций и проектов, а также способствовать сотрудничеству между различными группами, ускорять внедрение PQC и повышать осведомленность о важности квантово-устойчивой криптографии.