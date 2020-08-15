Наука и технологии
Сегодня 22:06
Создан аналог Tinder для одиноких сотрудников на удалёнке
Чтобы они могли вместе обедать
Немецкая компания, производитель программного обеспечения SAP создала для одиноких сотрудников на удалёнке аналог Tinder. В приложении можно «свайпать» коллег и планировать с ними виртуальные обеды.
В SAP рассказали, что решили создать приложение, когда заметили, что некоторым специалистам на удалёнке из-за самоизоляции не хватает общения.
«Мы поняли, что нам необходимо решить проблему их изоляции и дать возможность не чувствовать себя одинокими. И при этом сделать всё открыто и позитивно», ― сообщили в компании.
Tinder для сотрудников SAP повторяет механику оригинального приложения. Работники могут просматривать и «свайпать» коллег, с которыми хочется пообедать. Если предпочтения сотрудников совпадают, они могут вместе «пойти» на виртуальный обед по видеосвязи.
Пока приложение ориентировано на работников из Германии.