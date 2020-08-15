Создан аналог языка хамелеона для роботов

Этот же принцип воплощается в механическом аналоге. Прототип захвата имеет малый вес, и его можно установить не только на робота, но и на обычный квадрокоптер. «Язык» может быстро двигаться в обе стороны благодаря двум приводам и перемещаемому между ними сцеплению. В центре установлена металлическая лента рулетки, скручивающаяся в спираль, по бокам от неё — два прижимающихся колеса-привода. Между этими колёсами расположен подвижный блок с заводной спиральной пружиной. Он может перемещаться из стороны в сторону, соприкасаться с шестернями одного из двух приводов и определять направление движения ленты.

Тесты захвата показали, что он может вытянуться на расстояние 80 сантиметров и вернуться обратно за 550 миллисекунд. При этом у него на конце установлен груз массой 30 граммов.