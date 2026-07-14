Создан атлас клеток зубов, и почему это так важно

Особый интерес вызвала находка в зубах мышей, ранее неизвестный слой клеток, который, вероятно, играет важную роль в питании клеток, создающих эмаль. Также обнаружено, что макрофаги распределены в зубе не случайно. Такая же картина наблюдается и у человека.

Пока до клинического применения далеко. Созданный атлас клеток — это своего рода «инструкция» по сборке и ремонту зуба.