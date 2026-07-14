Создан атлас клеток зубов, и почему это так важно

Создан атлас клеток зубов, и почему это так важноЭто может изменить стоматологию
© Ferra.ru
Сегодня, если зуб серьёзно повреждён, его почти невозможно «вырастить» заново. Но новое исследование раскрывает сложную иерархию клеток, от стволовых до полностью зрелых. Учёные выяснили, что стволовые клетки находятся в строго определённых зонах, а их превращение в клетки дентина или эмали происходит поэтапно, как на конвейере.
Для широкой аудитории это значит, что в перспективе можно будет забыть о протезах и имплантах — зубы смогут регенерировать естественным образом. Но пока мы напоминаем, что протезирование обеспечивает правильное функционирование всего организма: от работ мышц лица и его эстетики до желудочно-кишечного тракта.
Особый интерес вызвала находка в зубах мышей, ранее неизвестный слой клеток, который, вероятно, играет важную роль в питании клеток, создающих эмаль. Также обнаружено, что макрофаги распределены в зубе не случайно. Такая же картина наблюдается и у человека.
Пока до клинического применения далеко. Созданный атлас клеток — это своего рода «инструкция» по сборке и ремонту зуба.