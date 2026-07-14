Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2026, 14:12
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Создан атлас клеток зубов, и почему это так важно

Это может изменить стоматологию
Международная группа учёных составила подробный атлас всех типов клеток, из которых состоят зубы мышей и человека, рассказал Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день». Эта работа поможет лучше понять, как растут и обновляются зубы, а в будущем, возможно, даже научиться их восстанавливать естественным путём.
Создан атлас клеток зубов, и почему это так важно

© Ferra.ru

Сегодня, если зуб серьёзно повреждён, его почти невозможно «вырастить» заново. Но новое исследование раскрывает сложную иерархию клеток, от стволовых до полностью зрелых. Учёные выяснили, что стволовые клетки находятся в строго определённых зонах, а их превращение в клетки дентина или эмали происходит поэтапно, как на конвейере.

Для широкой аудитории это значит, что в перспективе можно будет забыть о протезах и имплантах — зубы смогут регенерировать естественным образом. Но пока мы напоминаем, что протезирование обеспечивает правильное функционирование всего организма: от работ мышц лица и его эстетики до желудочно-кишечного тракта.

Залим Кудаев

Особый интерес вызвала находка в зубах мышей, ранее неизвестный слой клеток, который, вероятно, играет важную роль в питании клеток, создающих эмаль. Также обнаружено, что макрофаги распределены в зубе не случайно. Такая же картина наблюдается и у человека.

Пока до клинического применения далеко. Созданный атлас клеток — это своего рода «инструкция» по сборке и ремонту зуба.

Источник:Зубы за один день
Автор:Максим Многословный
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