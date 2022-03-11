Создан беспилотник для подземной разведки

Дело в том, что пока для роботов избегать препятствия в замкнутом пространстве — сложная задача. Мешает также отсутствие доступа к глобальной навигационной спутниковой системе.

Новый дрон заранее оснастили прочным корпусом из многослойной углеродной пены. У него есть четыре мотора и полётный контроллер PixRacer R15. Сам беспилотник в длину составляет 38 сантиметров, а весит 1,45 килограмма. Он способен летать автономно десять минут.

Для определения местоположения дрон использует одометрию с лидара и систему одновременной ориентировки и картографирования CompSLAM. Разведку ему помогают вести локальный и глобальный планировщик траектории. Кроме того, беспилотник способен наносить на карту подземные пространства и искать в них объекты.

Дрон уже испытали в норвежской шахте: он спланировал маршрут без столкновений в узком коридоре и за 6,6 минуты пролетел более 200 метров.