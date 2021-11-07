Создан беспроводной фен, работающий на энергии света

Стартап завершил раунд финансирования и привлёк средства от группы инвесторов. Изобретение компании использует световую энергию для быстрой сушки волос подобно ветру. Максимальная номинальная мощность составляет 290 Вт. Фен можно зарядить до 90% за 19 минут, а его вес составляет всего 630 граммов.

Беспроводные фены встречаются редко из-за проблем с мощностью. Такое устройство мощностью 1200 Вт может проработать всего несколько минут с аккумулятором. При этом общий вес с батареей достигает килограмма. Дело в том, что у обычных фенов много энергии тратится на нагрев окружающего холодного воздуха.

Технология сушки Zuvi заключается в том, чтобы ускорить испарение влаги с волос за счёт нагрева. Излучение же — наиболее эффективный метод теплопередачи. Кроме того, технология не повреждает волосы.