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Создан беспроводной фен, работающий на энергии света

Он меньше вредит волосам
Китайский стартап Zuvi собрал деньги на выпуск беспроводного фена, который использует световую энергию.
Создан беспроводной фен, работающий на энергии света

Стартап завершил раунд финансирования и привлёк средства от группы инвесторов. Изобретение компании использует световую энергию для быстрой сушки волос подобно ветру. Максимальная номинальная мощность составляет 290 Вт. Фен можно зарядить до 90% за 19 минут, а его вес составляет всего 630 граммов.

Беспроводные фены встречаются редко из-за проблем с мощностью. Такое устройство мощностью 1200 Вт может проработать всего несколько минут с аккумулятором. При этом общий вес с батареей достигает килограмма. Дело в том, что у обычных фенов много энергии тратится на нагрев окружающего холодного воздуха.

Технология сушки Zuvi заключается в том, чтобы ускорить испарение влаги с волос за счёт нагрева. Излучение же — наиболее эффективный метод теплопередачи. Кроме того, технология не повреждает волосы.

Источник: Nikkei Asia