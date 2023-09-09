Создан «безмозглый» робот, способный преодолевать сложные препятствия

Мягкий робот построен из лентообразных жидкокристаллических эластомеров. При помещении на поверхность, более горячую, чем окружающий воздух, часть ленты сжимается, а открытая часть остается незатронутой, вызывая движение. Такая конструкция позволяет роботу быстрее перемещаться по горячим поверхностям.

Уникальность этого робота заключается в его асимметричной конструкции, когда один его конец оказывает на землю большее усилие, чем другой. Этот дисбаланс позволяет ему поворачивать без препятствий.

Способность робота перемещаться по сложным лабиринтам и узким пространствам, а также способность преодолевать изменяющиеся условия окружающей среды открывает перспективы для различных применений, в том числе для сбора энергии из окружающей среды.