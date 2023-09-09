Создан «безмозглый» робот, способный преодолевать сложные препятствия

Создан «безмозглый» робот, способный преодолевать сложные препятствияЧеловеческие укрытия Скайнет станет искать проще
Исследователи разработали «безмозглого» мягкого робота, способного ориентироваться в сложных и динамичных средах. В отличие от своего предшественника, этот робот может самостоятельно поворачивать, не опираясь на препятствия для изменения направления движения.
Мягкий робот построен из лентообразных жидкокристаллических эластомеров. При помещении на поверхность, более горячую, чем окружающий воздух, часть ленты сжимается, а открытая часть остается незатронутой, вызывая движение. Такая конструкция позволяет роботу быстрее перемещаться по горячим поверхностям.
Уникальность этого робота заключается в его асимметричной конструкции, когда один его конец оказывает на землю большее усилие, чем другой. Этот дисбаланс позволяет ему поворачивать без препятствий.
Способность робота перемещаться по сложным лабиринтам и узким пространствам, а также способность преодолевать изменяющиеся условия окружающей среды открывает перспективы для различных применений, в том числе для сбора энергии из окружающей среды.