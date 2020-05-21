Создан бионический глаз, который превосходит человеческий

Авторы разработки — специалисты из Гонконгского университета науки и технологии. Бионический глаз ещё называют визуальным протезом. По идее, такое устройство должно восстанавливать функции зрения.

Новая разработка уже прошла необходимые тесты и показала, что кое в чём она превосходит настоящий глаз. Она представляет из себя искусственную сетчатку, составленную из плотного массива чувствительных к свету нанопроводов. Они имитируют фоторецепторы на настоящей сетчатке.

Визуальная информация с датчиков передаётся на компьютер для обработки. Чувствительность нанопроводов позволяет бионическому глазу реагировать на длины волн 800 нм, которые уже относят к инфракрасному излучению. Благодаря этому разработка может «видеть» объекты в темноте. Кроме того, бионический глаз способен приспособиться к изменениям света быстрее, чем человеческий.