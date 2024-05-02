Создан биоразлагаемый «живой пластик» с полезными спорами бактерий

Уникальность этого TPU заключается в том, что в него встроены споры бактерий. Эти споры, полученные из особого штамма Bacillus subtilis, оживают под воздействием питательных веществ, содержащихся в компосте, и расщепляют сам пластик.

TPU пропитан спорами, способными выживать в суровых условиях. При помещении в компост споры прорастают и начинают разрушать пластик.

Примечательно, что даже без богатой микробами среды пластик демонстрирует определенный уровень саморазложения. Bacillus subtilis — безопасная бактерия, используемая в пробиотиках и не представляющая вреда ни для людей, ни для животных, ни даже для растений, пишут ученые.

Это исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предлагает перспективное решение проблемы пластиковых отходов. TPU, даже усиленный спорами, сохраняет свою прочность и растяжимость. Хотя крупномасштабное производство еще находится в стадии разработки, исследователи настроены оптимистично.