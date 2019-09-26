Создан блокировщик рекламы на радио

По мнению разработчика, «(прим. рекламные) объявления нечестно соблазняют людей, крадут их время и обещают им более высокий социальный статус. Блокировка рекламы станет для многих облегчением». Кроме идеологической стороны вопроса, реклама на радио может раздражать своей громкостью.

Разработчик также уверен, что AdBlock Radio поможет компаниям создать альтернативные бизнес-модели для заработка на радио и подкастах.

Приложение обнаруживает рекламу с помощью машинного обучения и методов, аналогичных тем, что использует Shazam. AdBlock Radio создавался в течение трёх лет. Пока приложение работает несовершенно. Например, может ошибочно определять хип-хоп как рекламу. Кроме того, оно не может заблокировать нативные рекламные объявления (когда ведущий сам их читает).

Создатель AdBlock Radio сделал его с открытым исходным кодом и дал подробные инструкции о том, как использовать приложение.