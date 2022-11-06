Создан более компактный и безопасный ядерный реактор

Реактор используют расплавленную соль, которая соединяется с растворенным ядерным топливом. Затем из этой соли, к тому же, можно извлечь очень ценный молибден-99 (30 млн долларов за грамм).

Кроме того, эта система очень недорогая, ее стоимость составляет около 3 центов за киловатт-час.

Профессор сказал местному телеканалу, что ядерная энергия - "единственная базовая или контролируемая, 100% включенная энергия, которая вообще не имеет выбросов". А поскольку все радиоактивные побочные продукты растворяются в расплавленной соли при использовании этой технологии, он считает, что это "система, которую невозможно расплавить. Там нечему плавиться, и вряд ли это вызовет какие-либо проблемы с выбросами, потому что нет давления и нечего выталкивать".