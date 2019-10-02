Наука и технологии
Сегодня 18:05
Создан бот для написания реалистичных комментариев за людей
Зачем это надо, понять сложно
Разработчики создали алгоритм DeepCom, который на основе сотен «прочитанных» комментариев способен генерировать собственные. Причём они получаются очень похожими на написанные настоящими людьми.
Есть две версии алгоритма: для создания комментариев на английском и на китайском языках. Для первой версии программу обучали на заголовках, новостях и комментариях издания Yahoo News, а для второй — на Tencent News.
В отличие от других подобных алгоритмов DeepCom оказался более реалистичным. По крайней мере, он не генерировал бессмыслицу, которую тут же могли бы пометить как спам.
Зачем это нужно? Создатели программы говорят, для того, чтобы упростить новостным сайтам запуск новых разделов для комментариев. Но выглядит это всё как очередной способ заполнить сеть бессмысленным контентом.
Самое читаемое