Создан бот для написания реалистичных комментариев за людей

Есть две версии алгоритма: для создания комментариев на английском и на китайском языках. Для первой версии программу обучали на заголовках, новостях и комментариях издания Yahoo News, а для второй — на Tencent News.

В отличие от других подобных алгоритмов DeepCom оказался более реалистичным. По крайней мере, он не генерировал бессмыслицу, которую тут же могли бы пометить как спам.

Зачем это нужно? Создатели программы говорят, для того, чтобы упростить новостным сайтам запуск новых разделов для комментариев. Но выглядит это всё как очередной способ заполнить сеть бессмысленным контентом.