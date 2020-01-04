Создан бот для поиска сексуальных домогательств в переписке

Бота назвали #MeTooBots. Он может анализировать переписку между коллегами и находить в ней признаки сексуальных домогательств. Алгоритм изучает письма на электронной почте, различные служебные записки и чаты. Он ищет в данных различные маркеры, которые могут свидетельствовать о проблеме. Если такие найдены, то отчёт направляется юристу или HR-менеджеру. На какие маркеры «обращает» внимание бот, не сообщается.

Разработчики программы признали, что обучить компьютер распознавать домогательства было нелегко. Ведь они часто могут быть завуалированы. Один из авторов проекта рассказал, что раньше даже не знал все формы сексуальных домогательств. Как оказалось, это могут быть не только непристойные выражения, но и «пикантные фото».

Сообщается, что бот уже используется более чем 50 корпоративными клиентами.