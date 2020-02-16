Создан браслет для борьбы со шпионской аудиозаписью

На браслете расположено 24 динамика. Девайс использует нелинейные искажения встроенного усилителя для «утечки» ультразвукового шума в слышимый диапазон. Это делает запись разговора бесполезной.

Браслет выглядит довольно странно и вряд ли может остаться незамеченным. Зато он способен создавать помехи во всех направлениях и при движении руки устранять «слепые зоны», возникающие, если датчики подавляют друг друга. Это делает девайс эффективнее стационарных глушителей. Он может подавлять даже скрытые микрофоны.

Собрать такой браслет можно примерно за $20. Он может быть полезен для людей, которые опасаются прослушки голосовыми помощниками или шпионами.