Наука и технологии
Сегодня 16:39
Создан браслет для борьбы со шпионской аудиозаписью
Глушит все микрофоны вокруг
Исследователи из Чикагского университета создали браслет, который использует ультразвук для глушения микрофонов вокруг. Устройство можно применять для борьбы со шпионской аудиозаписью.
На браслете расположено 24 динамика. Девайс использует нелинейные искажения встроенного усилителя для «утечки» ультразвукового шума в слышимый диапазон. Это делает запись разговора бесполезной.
Браслет выглядит довольно странно и вряд ли может остаться незамеченным. Зато он способен создавать помехи во всех направлениях и при движении руки устранять «слепые зоны», возникающие, если датчики подавляют друг друга. Это делает девайс эффективнее стационарных глушителей. Он может подавлять даже скрытые микрофоны.
Собрать такой браслет можно примерно за $20. Он может быть полезен для людей, которые опасаются прослушки голосовыми помощниками или шпионами.