Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на удалёнке

Браслет выглядит как фитнес-трекер, однако вместо дисплея у него установлены две кнопки — синяя и жёлтая. Если у сотрудника плохое настроение, ему следует нажать синюю кнопку, а если хорошее — жёлтую.

Устройство связано с мобильным приложением и сайтом — передаёт туда данные. Браслет может заинтересовать компании, руководители которых хотят следить за состоянием сотрудников на удалёнке. Руководство сможет увидеть, как меняется настроение работников.

Авторы стартапа отметили, что хотят помочь преодолеть разрыв между руководителями и подчинёнными, который возникает из-за отсутствия живого общения.

Ранее ВОЗ заявила, что изоляция из-за пандемии усугубила проблемы с психическим здоровьем сотрудников.