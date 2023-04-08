Создан бургер с ДНК мамонта. Его назвали вкусным

Создан бургер с ДНК мамонта. Его назвали вкуснымРанее создавали котлеты с клетками мамонта, но их есть не стали
Бельгийский стартап Paleo утверждает, что создал вкусный бургер с ДНК мамонта. Компания занимается производством растительного мяса с добавлением миоглобина — белка, придающего мясу аромат и вкус. Для своего бургера Paleo использовал миоглобин, полученный из генетического материала древнего мамонта.
Фото: Unsplash
Генеральный директор и основатель Paleo Hermes Sanctorum рассказал, что бургер с мамонтовым миоглобином имеет более насыщенный и мясистый вкус, чем бургер с коровьим миоглобином. Он также заявил, что химический анализ подтвердил наличие в первом большего количества ароматических соединений.
Paleo не единственный стартап, экспериментирующий с мамонтовым мясом. Австралийская компания Vow также создала котлету из клеток, содержащих ДНК мамонта. Однако никто не попробовал её из-за опасения получить аллергическую реакцию.