Создан бургер с ДНК мамонта. Его назвали вкусным

Генеральный директор и основатель Paleo Hermes Sanctorum рассказал, что бургер с мамонтовым миоглобином имеет более насыщенный и мясистый вкус, чем бургер с коровьим миоглобином. Он также заявил, что химический анализ подтвердил наличие в первом большего количества ароматических соединений.

Paleo не единственный стартап, экспериментирующий с мамонтовым мясом. Австралийская компания Vow также создала котлету из клеток, содержащих ДНК мамонта. Однако никто не попробовал её из-за опасения получить аллергическую реакцию.