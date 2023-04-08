Наука и технологии
18:50, 08 апреля 2023
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Создан бургер с ДНК мамонта. Его назвали вкусным

Ранее создавали котлеты с клетками мамонта, но их есть не стали

Бельгийский стартап Paleo утверждает, что создал вкусный бургер с ДНК мамонта. Компания занимается производством растительного мяса с добавлением миоглобина — белка, придающего мясу аромат и вкус. Для своего бургера Paleo использовал миоглобин, полученный из генетического материала древнего мамонта.

Создан бургер с ДНК мамонта. Его назвали вкусным

Фото: Unsplash

Генеральный директор и основатель Paleo Hermes Sanctorum рассказал, что бургер с мамонтовым миоглобином имеет более насыщенный и мясистый вкус, чем бургер с коровьим миоглобином. Он также заявил, что химический анализ подтвердил наличие в первом большего количества ароматических соединений.

Paleo не единственный стартап, экспериментирующий с мамонтовым мясом. Австралийская компания Vow также создала котлету из клеток, содержащих ДНК мамонта. Однако никто не попробовал её из-за опасения получить аллергическую реакцию.

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