Создан быстрый метод проверки качества колбасы

Как пишет ТАСС, новая методика позволяет проверить качество колбасных изделий за два часа. Используется компьютерное рентгеновское микросканирование. Метод отделяет костный кальций от некостного. Это помогает, в частности, определять наличие в колбасе мяса птицы механической обвалки.

При механической обвалке мясо отделяется от костей не вручную, а с помощью прессов. Это дешевле и удобнее для производителей, но плохо для потребителей, так как в фарше остаются фрагменты костей. Если используется механическая обвалка производители обязаны делать соответствующую пометку на этикетке. Но это требование может нарушаться.

Преимущество метода в том, что во время него образец не повреждается.