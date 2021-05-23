Создан чехол для смартфона с тачпадом

Тачпад для задней панели смартфона должен устранить некоторые проблемы тачскринов. Например то, что палец перегораживает часть экрана. Удобство новой разработки в том, что она не требует питания, подключения через порт и модификации операционной системы.

По сути, тачпад представляет собой небольшие металлические электроды в сетке. Каждый ряд и строка в массиве подключён к проводу, который подключен к экрану с помощью прозрачного электрода. Эти электроды приклеены к защитному стеклу. Оно ставится на смартфон в особом чехле. Сзади у этого чехла есть вырез под тачпад.

С помощью тачпада можно скроллить экран, нажимать на элементы. Также конструкцию можно использовать как аналог правой кнопки компьютерной мыши. Если нажать одновременно на экран и на тачпад, откроется контекстное меню.