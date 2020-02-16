Наука и технологии
Сегодня 18:10
Создан чехол для съёмки на iPhone под водой
Но он мало похож на привычные чехлы
Компания Aquatech создала специальный чехол для съёмки на iPhone под водой. Это аксессуар профессионального класса, который можно использовать в сложных условиях.
Если быть точным, новинка под названием AxisGo — это скорее бокс для подводной съёмки. В отличие от обычных чехлов для смартфонов, он имеет цельный корпус. Но тоже выполнен по форме iPhone.
Бокс может защитить смартфон на глубине до десяти метров. Он изготовлен из поликарбоната, алюминия и нержавеющей стали. В нём есть и прозрачные элементы, и созданы они с учётом оптической коррекции, необходимой для получения правильного подводного изображения. Вес бокса равен 510 г.
Своеобразный чехол можно дополнить различными рукоятками, креплениями, портом для объективов. AxisGo выпускается в нескольких вариантах, рассчитанных на разные модели iPhone. Цены на бокс начинаются со $199.