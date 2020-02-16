Создан чехол для съёмки на iPhone под водой

Если быть точным, новинка под названием AxisGo — это скорее бокс для подводной съёмки. В отличие от обычных чехлов для смартфонов, он имеет цельный корпус. Но тоже выполнен по форме iPhone.

Бокс может защитить смартфон на глубине до десяти метров. Он изготовлен из поликарбоната, алюминия и нержавеющей стали. В нём есть и прозрачные элементы, и созданы они с учётом оптической коррекции, необходимой для получения правильного подводного изображения. Вес бокса равен 510 г.

Своеобразный чехол можно дополнить различными рукоятками, креплениями, портом для объективов. AxisGo выпускается в нескольких вариантах, рассчитанных на разные модели iPhone. Цены на бокс начинаются со $199.