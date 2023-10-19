Создан чехол для трекера Apple AirTag для бутылок

Hydro Flask Tracker представляет собой небольшой круглый диск со специальным карманом для Apple AirTag. Однако для его эффективной работы требуется несколько необходимых компонентов. Для его использвования вам понадобится совместимая бутылка Hydro Flask, трекер AirTag и «подставка» Hydro Flask Medium Flex Boot.

После установки трекера вашу бутылку с водой можно найти с помощью приложения Find My. Hydro Flask Tracker уже доступен для покупки и готов к отправке при заказе.