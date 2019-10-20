Наука и технологии
Сегодня 20:54
Создан чехол из «кожи» для управления смартфоном поглаживаниями
И щипками
Инженеры из Франции разработали устройство ввода-вывода, которое внешне похоже на кусок человеческой кожи. Из данного интерфейса можно сделать чехол для смартфона. Тогда аппаратом можно будет управлять при помощи щипков и поглаживаний.
Интерфейс называется Skin-On. Он состоит из двух слоёв силикона, между которыми расположена сетка из эластичных проводов Datastretch. Текстуру кожи силикону придают при помощи специальной формы. Для считывания сигнала с сенсорной сетки и подключения устройства к смартфону или другим девайсам используется небольшой микроконтроллер.
«Кожа» способна распознавать различной степени нажатия, поглаживания и щипки. Разработчики даже смогли использовать интерфейс в качестве контроллера для игр и средства управления для «умных» часов — там «кожа» заменила ремешок.
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