Создан чемпионат по футболу для дронов

Как пишет издание ZDNet, Drone Soccer больше похож на квиддич из «Гарри Поттера». Впервые он появился в Южной Корее в 2016 году. Теперь его решили опробовать в США.

По сути, это образовательный вид спорта, который учит студентов создавать, программировать и управлять беспилотниками. Дроны для матча одевают в экзоскелеты, чтобы они сталкиваться друг с другом. Команды в составе от трёх до пяти игроков играют на специальной арене.

В июле турнир состоится в Колорадо-Спрингс, городе штата Колорадо. Управлять дронами будут местные школьники.