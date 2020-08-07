Создан чип для работы сетей 6G

С помощью этих изоляторов можно преодолеть проблемы, связанные с использованием терагерцевых волн для передачи информации. В частности, речь идёт об ошибках в передаче данных.

Новый чип имеет ряд треугольных отверстий, которые направлены противоположно друг от друга. Когда световые движутся по такому чипу, они становятся топологически защищёнными. Учёные уже проверили: чип может передавать сигналы без ошибок.

Открытие поможет создать в будущем структуры, которые соединяют различные компоненты в цепи. Их, в свою очередь, можно интегрировать в устройства беспроводной связи шестого поколения. Учёные предполагают, что сети 6G смогут передавать данные со скоростью в несколько терабайт в секунду.