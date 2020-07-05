Создан чип для сверхбыстрой передачи данных с помощью света

На этом чипе электрические сигналы могут быть конвертированы в сверхбыстрые световые. При этом качество сигнала не теряется. Данная технология позволит улучшить эффективность оптических инфраструктур связи, использующих оптоволоконные сети.

В городах, как Цюрих, такие сети уже используются для высокоскоростного интернета, ТВ и стриминга. Но их возможностей может стать недостаточно в будущем. Современные сети могут передавать данные со скоростью до 10^9 бит в секунду. В будущем эта скорость должна достигать 10^12 бит в секунду.

К счастью, учёные из ETH смогли в своей лаборатории впервые объединить электронные и «световые» элементы на одном чипе. До этого такие элементы можно было изготовить только на разных чипах, а затем соединить последние проводами. Традиционный подход требует больших затрат и снижает производительность при преобразовании электрических сигналов в световые, то есть ограничивает скорость передачи данных в оптоволоконных сетях. Для объединения компонентов на одном чипе учёные использовали плазмонику.